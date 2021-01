Governo | Renzi | ‘crisi colpa mia? Imbarazzante | hanno sempre fatto spallucce’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Il tentativo di buttare la crisi su di me sta diventando”, perché “noi non abbiamouna battaglia con Pd, Conte, M5s… abbiamo detto, possiamo cambiare?costantemente spallucce”. Lo ha detto Matteoa Mezz’ora in più. L'articolo proviene da Ildenaro.it.