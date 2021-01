Domenica In e Da Noi a Ruota Libera su Rai 1 domenica 17 gennaio con Lapo Elkann e Milly Carlucci (Di domenica 17 gennaio 2021) domenica In e Da Noi A Ruota Libera ospiti e anticipazioni di domenica 17 gennaio su Rai 1 Nuovo appuntamento con i talk della domenica pomeriggio domenica 17 gennaio su Rai 1 con domenica In e Da Noi a Ruota Libera entrambi in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con le rispettive padrone di casa Mara Venier e Francesca Fialdini. Tanti ospiti tra approfondimenti, notizie, curiosità e risate per un pomeriggio in compagnia della tv. Da Mara Venier Serena Rossi e Lapo Elkann mentre Francesca Fialdini chiacchiererà con Milly ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 17 gennaio 2021)In e Da Noi Aospiti e anticipazioni di17su Rai 1 Nuovo appuntamento con i talk dellapomeriggio17su Rai 1 conIn e Da Noi aentrambi in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con le rispettive padrone di casa Mara Venier e Francesca Fialdini. Tanti ospiti tra approfondimenti, notizie, curiosità e risate per un pomeriggio in compagnia della tv. Da Mara Venier Serena Rossi ementre Francesca Fialdini chiacchiererà con...

chetempochefa : Domenica in diretta a #CTCF avremo con noi Anthony S. Fauci ?? Il direttore del National Institute of Allergy and I… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - maurazamir : RT @BeppeBort: Le Scritture di questa domenica non dicono solo che lo sguardo del Signore può cambiare il nostro nome, ma anche che noi pur… - OriettasRecipes : @Pina81770030 ????Finita era piccina, siamo in quattro 4? quindi perfetta per noi.. ?? ?? Buona domenica ?? Pina - solo_io__ : RT @motorossa62: Buongiorno e buona domenica a tutti noi twitterini ????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Noi Domenica 17 gennaio 2021: ospiti Domenica In, Barbara d’Urso, Che Tempo che fa, Da noi…a ruota libera Gossip e TV La situazione di domenica 17 gennaio sul Coronavirus in Campania

Primo weekend in zona gialla in Campania dopo varie settimane di “arancione”: con l’allentamento delle misure di sicurezza le ...

Umbria, le palestre GiFive continuano la protesta contro il Dpcm e restano aperte

“Domenica ci riposiamo - dicono - ma lunedì si riprende, non abbiamo paura. Però alle forze dell’ordine che vengono, anche in dodici per volta, diciamo che la stessa attenzione dovrebbero ...

Primo weekend in zona gialla in Campania dopo varie settimane di “arancione”: con l’allentamento delle misure di sicurezza le ...“Domenica ci riposiamo - dicono - ma lunedì si riprende, non abbiamo paura. Però alle forze dell’ordine che vengono, anche in dodici per volta, diciamo che la stessa attenzione dovrebbero ...