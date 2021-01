Da Lady Kitty Spencer a James Middleton: i royal wedding più attesi del 2021 (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel 2020, causa coronavirus, persino le nozze reali – vedi il matrimonio di Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi – sono andate in scena sottotono, all’insegna della discrezione, davanti a pochissimi invitati. Ma in un 2021 in cui tutti si augurano di poter tornare alla normalità è possibile che i royal wedding ci regalino un pizzico di glamour in più. Leggi su vanityfair (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel 2020, causa coronavirus, persino le nozze reali – vedi il matrimonio di Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi – sono andate in scena sottotono, all’insegna della discrezione, davanti a pochissimi invitati. Ma in un 2021 in cui tutti si augurano di poter tornare alla normalità è possibile che i royal wedding ci regalino un pizzico di glamour in più.

Ultime Notizie dalla rete : Lady Kitty Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana compie trent’anni (ed è sempre più bella) Donna Fanpage Da Lady Kitty Spencer a James Middleton: i royal wedding più attesi del 2021

In era coronavirus sono saltati anche tanti matrimoni «reali», compreso quello di James Middleton, fratello della duchessa di Cambridge, con Alizee Thevenet. Ma il 2021 potrebbe essere l'anno buono ...

Le reali europee sono diventate le nuove influencer

Kate Middleton, Letizia di Spagna, Kitty Spencer. Qualunque cosa indossino fa raddoppiare le vendite di abiti e accessori: è il cosiddetto "Kate effect".

