Cyber attacco all'anagrafe. Rubati dagli archivi i dati degli anziani soli. (Di domenica 17 gennaio 2021) Luca Fazzo Allarme per l'incurisione nella struttura del Comune. Over 70 sempre più a rischio truffe. Le grinfie degli hacker fin dentro il Comune di Milano, nei computer che custodiscono milioni di dati sensibili dei cittadini del capoluogo lombardo. Al punto che lo staff del sindaco Giuseppe Sala è dovuto ricorrere all'aiuto di uno dei gruppi più in vista della Cybersecurity per arginare le falle e per richiamare i quattordicimila dipendenti a regole rigide per impedire nuove incursioni dei pirati.L'irruzione è avvenuta nel dicembre scorso, e sulla sua reale portata le versioni discordano. Quella ufficiale ammette l'attacco, ma punta a tranquillizzare la cittadinanza: «È stato individuato un tentativo di infiltrare i sistemi informatici con un malware», spiega Carmela Francesca, capo del Siad (la ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 gennaio 2021) Luca Fazzo Allarme per l'incurisione nella struttura del Comune. Over 70 sempre più a rischio truffe. Le grinfiehacker fin dentro il Comune di Milano, nei computer che custodiscono milioni disensibili dei cittadini del capoluogo lombardo. Al punto che lo staff del sindaco Giuseppe Sala è dovuto ricorrere all'aiuto di uno dei gruppi più in vista dellasecurity per arginare le falle e per richiamare i quattordicimila dipendenti a regole rigide per impedire nuove incursioni dei pirati.L'irruzione è avvenuta nel dicembre scorso, e sulla sua reale portata le versioni discordano. Quella ufficiale ammette l', ma punta a tranquillizzare la cittadinanza: «È stato individuato un tentativo di infiltrare i sistemi informatici con un malware», spiega Carmela Francesca, capo del Siad (la ...

