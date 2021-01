Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: comanda sempre Petra Vlhova (Di domenica 17 gennaio 2021) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio il secondo gigante di Kranjska Gora, in Slovenia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la slovacca Petra Vlhova che guida la graduatoria generale, mentre è terza Marta Bassino, con l’azzurra in testa nella Classifica di specialità. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI alpino 2020-2021 1 Vlhova Petra SVK 775 2 GISIN Michelle SUI 7153 BASSINO Marta ITA 623 4 SHIFFRIN Mikaela USA 565 5 LIENSBERGER Katharina AUT 483 6 GUT-BEHRAMI Lara SUI 4727 GOGGIA Sofia ITA 4548 BRIGNONE Federica ITA 429 9 SUTER Corinne SUI 371 10 HOLDENER Wendy SUI ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Ladeldi sciha visto andare in archivio il secondo gigante di Kranjska Gora, in Slovenia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la slovaccache guida la graduatoria generale, mentre è terza Marta Bassino, con l’azzurra in testa nelladi specialità.GENERALEDELSCI2020-SVK 775 2 GISIN Michelle SUI 7153 BASSINO Marta ITA 623 4 SHIFFRIN Mikaela USA 565 5 LIENSBERGER Katharina AUT 483 6 GUT-BEHRAMI Lara SUI 4727 GOGGIA Sofia ITA 4548 BRIGNONE Federica ITA 429 9 SUTER Corinne SUI 371 10 HOLDENER Wendy SUI ...

Sci, Marta Bassino dominatrice del gigante: seconda vittoria in due giorni a Kranjska Gora

È il secondo successo in due giorni, il quarto in questa stagione di Coppa del Mondo e il quinto in carriera: numeri che le valgono definitivamente il titolo di nuova regina della specialità. A ...

