Cagliari, i convocati di Di Francesco per il Milan. Subito chiamata per Duncan (Di domenica 17 gennaio 2021) Ecco la lista dei 23 calciatori convocati da Eusebio Di Francesco per la sfida tra il suo Cagliari e il Milan di domani sera: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario Difensori: Godin, Tripaldelli, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Caligara, Oliva, Duncan Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Delpupo Foto: twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

