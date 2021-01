Vendevano droga nei pressi del Forum dei Giovani | arrestati due presunti pusher

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono considerati idi eroina e hashish dei picentini le due persone arrestate dai carabinieri di Montecorvino Rovella. Si tratta di due pregiudicati già noti per reati legati allo spaccio diper i quali il GIP Romaniello ha disposto l’arresto in carcere, riconoscendo l’aggravante di aver spacciato neidi centri di aggregazionele. Si tratta di Gianluca D’Arminio, 39 anni e Mario Mellone, 60 anni: laacquistata sul mercato napoletano veniva rivenduta a Montecorvino Rovella, dove entrambi risiedono ed in altri centri dei picentini. I carabinieri di Rovella dopo accurata indagine per arginare lo spaccio dinei picentini hanno raccolto testimonianze e sono risaliti ai due che erano ...