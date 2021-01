Turchia, neve in campo e Sivasspor con la maglia bianca. Giocatori invisibili (Di sabato 16 gennaio 2021) In Turchia il Sivasspor nonostante la neve ha giocato regolarmente contro il Basaksehir, il match valido per la Superlig è terminato 1-1, ma le immagini sono più che curiose: il Sivasspor ha scelto di giocare con la divisa bianca, il che ha reso i Giocatori praticamente invisibili in campo. Basaksehir played Sivasspor while it was snowing in Istanbul. Sivasspor were playing in white. How many players can you spot? (via @sinanogluharun6) pic.twitter.com/zDQ17WYDlg — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2021 Foto: Twitter Sivasspor L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Inilnonostante laha giocato regolarmente contro il Basaksehir, il match valido per la Superlig è terminato 1-1, ma le immagini sono più che curiose: ilha scelto di giocare con la divisa, il che ha reso ipraticamentein. Basaksehir playedwhile it was snowing in Istanbul.were playing in white. How many players can you spot? (via @sinanogluharun6) pic.twitter.com/zDQ17WYDlg — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

