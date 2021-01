Tennis: Australian Open, è il caos. Tra disparità Melbourne-Adelaide e regole d’isolamento, tanti problemi in quarantena (Di sabato 16 gennaio 2021) Esplode il caos proprio nelle fasi iniziali della quarantena che precede i tornei Australiani e gli Australian Open 2021, a causa di numerose vicende che si stanno sovrapponendo l’un l’altra con un variegato numero di effetti. Andiamo a scoprirle con ordine. Storia nota è, ormai, quella dei positivi su due differenti voli tra quelli organizzati per portare i Tennisti. A Los Angeles, in particolare, si è trattato di due persone: una del personale di volo e l’allenatore dell’americana Lauren Davis. Da Abu Dhabi, invece, arriva l’altro aereo con positività di un passeggero e, notizia dell’ultima ora, di Sylvain Bruneau, l’allenatore della canadese Bianca Andreescu: il contagio lo ha scoperto direttamente all’arrivo a Melbourne. Per tutti i 47 (complessivi) che si sono ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Esplode ilproprio nelle fasi iniziali dellache precede i torneii e gli2021, a causa di numerose vicende che si stanno sovrapponendo l’un l’altra con un variegato numero di effetti. Andiamo a scoprirle con ordine. Storia nota è, ormai, quella dei positivi su due differenti voli tra quelli organizzati per portare iti. A Los Angeles, in particolare, si è trattato di due persone: una del personale di volo e l’allenatore dell’americana Lauren Davis. Da Abu Dhabi, invece, arriva l’altro aereo con positività di un passeggero e, notizia dell’ultima ora, di Sylvain Bruneau, l’allenatore della canadese Bianca Andreescu: il contagio lo ha scoperto direttamente all’arrivo a. Per tutti i 47 (complessivi) che si sono ...

