Prandelli: 'Commisso e lo stadio? Follia tutta italiana' (Di sabato 16 gennaio 2021) FIRENZE - " È una sconfitta per il calcio italiano, in particolar modo per chi come il presidente Commisso viene dall'estero per investire, una Follia tutta italiana. Ma l'importante è che lui non ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 gennaio 2021) FIRENZE - " È una sconfitta per il calcio italiano, in particolar modo per chi come il presidenteviene dall'estero per investire, una. Ma l'importante è che lui non ...

CampoFattore : #Fiorentina, Prandelli: 'La questione stadio è una follia italiana, una sconfitta per il nostro calcio. Le persone… - violanews : #Prandelli: “Stadio follia italiana, Commisso non deve perdere l’entusiasmo. Martinez Quarta e #Kouamé…” - sfvofficial : RT @TuttoMercatoWeb: LIVE TMW - Fiorentina, Prandelli: 'Questione stadio, follia italiana. Commisso un innovatore' - sfvofficial : RT @DiMarzio: #Fiorentina, #Prandelli: '#Commisso innovatore, spero non perda entusiasmo' - CinqueNews : #Fiorentina - #Prandelli: «Stadio? Spero #Commisso non perda entusiasmo» -