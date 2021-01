Pietro Anastasi | centravanti e sognatore | mio idolo per sempre

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 16 gennaio 2021) Un anno fa, il 17 gennaio, ci lasciava, uno dei più forti e celebratidel calcio italiano. Io perdevo l’della mia giovinezza e uno dei miei amici più cari e sinceri. Venne acquistato dalla Juventus nel 1968 e fu, per me, l’inizio di un autentico delirio: Pietruzzu sostituì, nel mio cuore e nelle sconfinate praterie della mia immaginazione, i personaggi salgariani. Fu lui il mio nuovo Corsaro Nero: l’eroe che mi accompagnava, silenzioso e discreto, nei giorni della mia crescita, tra attese e stupori. Avevo il suo poster sopra il mio letto, raccoglievo tutti gli articoli che lo riguardavano e tutte le sue foto, le sue figurine riempivano il mio diario scolastico, avevo il suo autografo e conoscevo tutto della sua carriera a memoria, come una poesia di Pascoli o di Carducci. Diventò ...