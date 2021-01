Pfizer annuncia calo del 30% sulle dosi, Arcuri: “Pronti ad azioni legali” (Di sabato 16 gennaio 2021) Il ritardo di Pfizer nella consegna del vaccino potrebbe avere gravi conseguenze. L’azienda statunitense Pfizer ha annunciato ieri, 15 gennaio, che avrebbe ridotto la quantità delle dosi consegnate all’Europa tra fine gennaio e inizio febbraio. S tratta di una riduzione del 30% che, secondo il commissario Domenico Arcuri, mette a rischio la continuazione della campagna vaccinale. >> Pfizer ritarda le consegne del vaccino, ma non c’è da preoccuparsi: ecco perché Le ragioni dei ritardi di Pfizer sul vaccino Pfizer ha spiegato che il ritardo previsto a fine mese è motivato dalla necessità di ristrutturare l’impianto di Puurs, in Belgio, per aumentare il ritmo produttivo. Pfizer e BionNTech hanno rassicurato i Paesi Ue presentando ... Leggi su urbanpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Il ritardo dinella consegna del vaccino potrebbe avere gravi conseguenze. L’azienda statunitensehato ieri, 15 gennaio, che avrebbe ridotto la quantità delleconsegnate all’Europa tra fine gennaio e inizio febbraio. S tratta di una riduzione del 30% che, secondo il commissario Domenico, mette a rischio la continuazione della campagna vaccinale. >>ritarda le consegne del vaccino, ma non c’è da preoccuparsi: ecco perché Le ragioni dei ritardi disul vaccinoha spiegato che il ritardo previsto a fine mese è motivato dalla necessità di ristrutturare l’impianto di Puurs, in Belgio, per aumentare il ritmo produttivo.e BionNTech hanno rassicurato i Paesi Ue presentando ...

