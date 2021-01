Parma, D’Aversa: “Con il Sassuolo è un derby ma cambia poco. Mercato? La società sa cosa serve” (Di sabato 16 gennaio 2021) L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa parla alla vigilia della gara contro il Sassuolo: "Domani giocheremo un derby ma cambia poco dalle altre gare. Dobbiamo essere bravi a trovare la determinazione, la concentrazione nonostante l'assenza del pubblico, nell'affrontare una partita importante, a prescindere che sia un derby. Inglese? Ha avuto un problema familiare del cui preferisco non parlare, ma spesso ci creiamo dei problemi quando i veri dispiaceri della vita sono perdere le persone care. Il Sassuolo ha un allenatore che stimo molto e che ha avuto cambiamenti positivi, ora gioca anche in verticale, ha dato continuità al lavoro e insieme ad altre due squadre è quella che gioca meglio. Mercato? La società sa ... Leggi su itasportpress (Di sabato 16 gennaio 2021) L'allenatore delRoberto D'Aversa parla alla vigilia della gara contro il: "Domani giocheremo unmadalle altre gare. Dobbiamo essere bravi a trovare la determinazione, la concentrazione nonostante l'assenza del pubblico, nell'affrontare una partita importante, a prescindere che sia un. Inglese? Ha avuto un problema familiare del cui preferisco non parlare, ma spesso ci creiamo dei problemi quando i veri dispiaceri della vita sono perdere le persone care. Ilha un allenatore che stimo molto e che ha avutomenti positivi, ora gioca anche in verticale, ha dato continuità al lavoro e insieme ad altre due squadre è quella che gioca meglio.? Lasa ...

