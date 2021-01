Neymar: “Una volta ho pensato di smettere. Poi mi sono ricordato i sacrifici fatti per arrivare” (Di sabato 16 gennaio 2021) Intervistato da Graffer Magazine, Neymar ha rilasciato delle dichiarazioni senza nascondere di aver vissuto momenti di debolezza per le pressioni del mondo del calcio ma allo stesso tempo ha dichiarato che per lui non è mai stato un vero problema. Ecco le sue parole: “Una volta sono arrivato al punto di chiedermi se dovevo continuare a giocare. Poi ci ho pensato e mi sono ricordato di tutto ciò che ho fatto per arrivare fino a qui. L’amore che ho per il calcio, mi ha riportato alla calma e alla tranquillità. sono una persona che gestisce bene la pressione. sono il numero 10 del Brasile e del PSG e penso di saper gestire tutto molto bene. So di dover dare sempre il 100% quando gioco, perché è quello che si aspettano tutti. Il mondo di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Intervistato da Graffer Magazine,ha rilasciato delle dichiarazioni senza nascondere di aver vissuto momenti di debolezza per le pressioni del mondo del calcio ma allo stesso tempo ha dichiarato che per lui non è mai stato un vero problema. Ecco le sue parole: “Unaarrivato al punto di chiedermi se dovevo continuare a giocare. Poi ci hoe midi tutto ciò che ho fatto perfino a qui. L’amore che ho per il calcio, mi ha riportato alla calma e alla tranquillità.una persona che gestisce bene la pressione.il numero 10 del Brasile e del PSG e penso di saper gestire tutto molto bene. So di dover dare sempre il 100% quando gioco, perché è quello che si aspettano tutti. Il mondo di ...

