Lautaro | «L’Inter ha un solo obiettivo | vincere Rinnovo? Un accordo si trova»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Le sensazioni diMartinez alla vigilia di Inter-Juventus, una partita che dovrà confermare le ambizioni dei nerazzurriMartinez ha rilasciato un’intervista a Sportweek alla vigilia di Inter-Juventus in cui ha confermato sia le ambizioni della squadra di Antonio Conte sia che la trattativa per il suodi contratto è a buon punto. SCUDETTO – «Dopo tanti anni di dominio Juve, quest’anno il campionato è piùequilibrato: il Covid-19, le 5 sostituzioni, hanno cambiato un po’ tutto. Ma meglio, è più divertente, meno scontato. Io non sottovaluto la Juve,non l’ho mai sottovalutata. E mi piace il gioco dell’Atalanta. Mi diverte pure la Roma, già prima del 2-2». SPOGLIATOIO – «Siamo un bel gruppo, anche se parliamo idiomi diversi ci capiamo e lottiamo per un: ...