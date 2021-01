“Iscrivetevi al nostro Polo Scolastico”: l’invito di ‘Guardia sei tu’ (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiGennaio, periodo di open days scolastici e di iscrizioni ai percorsi formativi che, in qualche modo, influiranno sulle scelte di vita future dei nostri giovani. Un momento importante, in cui gli studenti e i loro familiari saranno impegnati a fare una scelta per il futuro, quello degli anni in cui i nostri ragazzi saranno educati e formati, camminando, insieme a docenti e educatori, verso il proprio percorso di vita. Un momento in cui il gruppo consiliare di Guardia Sanframondi, Guardia sei tu, intende infondere fiducia e stimolare curiosità e interesse nelle famiglie e, soprattutto, nei giovani studenti, in questo periodo in cui si definisce l’importanza che la scelta di una scuola può lasciare negli altri nel momento in cui si presenta a essi. Il 25 gennaio 2021 è fissato il termine per presentare le iscrizioni presso l’Istituto Galilei Vetrone di Guardia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiGennaio, periodo di open days scolastici e di iscrizioni ai percorsi formativi che, in qualche modo, influiranno sulle scelte di vita future dei nostri giovani. Un momento importante, in cui gli studenti e i loro familiari saranno impegnati a fare una scelta per il futuro, quello degli anni in cui i nostri ragazzi saranno educati e formati, camminando, insieme a docenti e educatori, verso il proprio percorso di vita. Un momento in cui il gruppo consiliare di Guardia Sanframondi, Guardia sei tu, intende infondere fiducia e stimolare curiosità e interesse nelle famiglie e, soprattutto, nei giovani studenti, in questo periodo in cui si definisce l’importanza che la scelta di una scuola può lasciare negli altri nel momento in cui si presenta a essi. Il 25 gennaio 2021 è fissato il termine per presentare le iscrizioni presso l’Istituto Galilei Vetrone di Guardia ...

