Gasperini: "Il Genoa? Sarà sempre una parte di me. Non guardo la classifica, dobbiamo vincere a prescindere dagli altri" (Di sabato 16 gennaio 2021) Alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa, Giampiero Gasperini ha presentato la partita dal punto di vista dell'Atalanta. Sul Genoa: "Ha portato la Juve ai supplementari, è una squadra che troviamo in un momento migliore rispetto a qualche settimana fa. Ha ritrovato entusiasmo, Sarà una partita da interpretare bene, hanno dimostrato di saper fare risultato". sempre sulla squadra ligure, viene chiesto al tecnico degli orobici se mai possa chiudere la carriera da allenatore al Genoa: "Bisogna vivere di presente, sono molto felice di ciò che ho vissuto a Genova. Ho casa lì vicino, seguo molto le vicissitudini della squadra. Il Genoa Sarà sempre una parte di me, quest'anno potrà costruire una squadra che può ...

