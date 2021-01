Egitto, Zaki incontra la fidanzata in carcere a Il Cairo (Di sabato 16 gennaio 2021) La fidanzata di Patrick Zaki ha avuto il permesso di fargli visita in cella. Lo segnala la pagina Facebook Patrick Libero, secondo cui il giovane ha regalato alla ragazza una rosa. 'Anche in questi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 gennaio 2021) Ladi Patrickha avuto il permesso di fargli visita in cella. Lo segnala la pagina Facebook Patrick Libero, secondo cui il giovane ha regalato alla ragazza una rosa. 'Anche in questi ...

La fidanzata di Patrick Zaki ha avuto il permesso di fargli visita in cella. Lo segnala la pagina Facebook Patrick Libero, secondo cui il giovane ha regalato alla ragazza una rosa. "Anche in questi mo ...

Cernusco intitolerà una via a Giulio Regeni

Dopo aver conferito la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, Cernusco sul Naviglio si impegna a intitolare una via o uno spazio pubblico a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano torturato e uc ...

La fidanzata di Patrick Zaki ha avuto il permesso di fargli visita in cella. Lo segnala la pagina Facebook Patrick Libero, secondo cui il giovane ha regalato alla ragazza una rosa. "Anche in questi mo ...Dopo aver conferito la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, Cernusco sul Naviglio si impegna a intitolare una via o uno spazio pubblico a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano torturato e uc ...