Covid-19, Galli: "Bisogna chiudere molto. Non possiamo più sbagliare" (Di sabato 16 gennaio 2021) Il professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, intervistato da Fanpage.it fa il punto della situazione in merito al Covid-19 e ritiene che Bisogna attuare ulteriori misure restrittive per non essere travolti dalla terza ondata. L'articolo .

