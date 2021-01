Computer quantistici per studiare la trasformazione delle proteine (Di sabato 16 gennaio 2021) Grazie alle eccezionali prestazioni che sembrano destinati a raggiungere, legate alle proprietà indeterministiche della materia su scala subatomica, i Computer quantistici potrebbero diventare gli strumenti chiave per la comprensione dei complessi processi dinamici alla base del funzionamento delle proteine, le molecole che presiedono alla quasi totalità delle reazioni biochimiche essenziali per la vita. É quanto afferma uno studio condotto da tre fisici teorici dell'Università di Trento, tra cui l'affiliato dell`INFN Pietro Faccioli, apparso ieri su "Physical Review Letters", che mostra la validità e le potenzialità di un approccio fondato sull'utilizzo del calcolo quantistico nel simulare i cambiamenti strutturali a cui sono sottoposte le proteine nel corso delle ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 16 gennaio 2021) Grazie alle eccezionali prestazioni che sembrano destinati a raggiungere, legate alle proprietà indeterministiche della materia su scala subatomica, ipotrebbero diventare gli strumenti chiave per la comprensione dei complessi processi dinamici alla base del funzionamento, le molecole che presiedono alla quasi totalitàreazioni biochimiche essenziali per la vita. É quanto afferma uno studio condotto da tre fisici teorici dell'Università di Trento, tra cui l'affiliato dell`INFN Pietro Faccioli, apparso ieri su "Physical Review Letters", che mostra la validità e le potenzialità di un approccio fondato sull'utilizzo del calcolo quantistico nel simulare i cambiamenti strutturali a cui sono sottoposte lenel corso...

