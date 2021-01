Chi è Michela Ansoldi, l’unica figlia di Iva Zanicchi (Di sabato 16 gennaio 2021) Michela Ansoldi è la figlia di Iva Zanicchi, una donna molto riservata che non ha mai amato apparire in pubblico. Eppure, in una rara intervista, si è raccontata a tutto tondo e ha parlato del suo rapporto con la mamma: la distanza fisica non è riuscita ad allontanarle spiritualmente. Michela è nata dal matrimonio tra Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi, famoso discografico: la loro unione si è interrotta nel 1976, e di recente l’artista ha rivelato di non essere stata mai davvero innamorata di suo marito, tanto da averlo tradito verso la fine della loro storia. Ma forse proprio grazie alla figlia, i due hanno sempre mantenuto un buon rapporto. Sempre attenta a rimanere lontana dalle luci dei riflettori, Michela ha scelto una strada ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021)è ladi Iva, una donna molto riservata che non ha mai amato apparire in pubblico. Eppure, in una rara intervista, si è raccontata a tutto tondo e ha parlato del suo rapporto con la mamma: la distanza fisica non è riuscita ad allontanarle spiritualmente.è nata dal matrimonio tra Ivae Antonio, famoso discografico: la loro unione si è interrotta nel 1976, e di recente l’artista ha rivelato di non essere stata mai davvero innamorata di suo marito, tanto da averlo tradito verso la fine della loro storia. Ma forse proprio grazie alla, i due hanno sempre mantenuto un buon rapporto. Sempre attenta a rimanere lontana dalle luci dei riflettori,ha scelto una strada ...

