C’è posta per te, un momento di tv senza precedenti: la De Filippi non si trattiene (Di sabato 16 gennaio 2021) Questa sera in prime time su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di C'è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, anche quest'anno leader indiscusso degli ascolti. Tra le storie che verranno raccontate ci sarà anche quella di una signora che ad un certo punto del racconto spunta fuori la sua dentiera. La scena è stata caricata in "anteprima" sulla pagina ufficiale Instagram del people show Mediaset e ha suscitato un vespaio di polemiche da parte dei fan della trasmissione. Nel dettaglio, nel video in questione si vede Maria De Filippi che chiede alla signora se avesse conosciuto quell'uomo con i baffi che sedeva dall'altra parte della busta di C'è posta per te. (Continua..) Ad un certo punto, però, alla signora di una certa età, ospite in studio, casca la dentiera da bocca. La ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 gennaio 2021) Questa sera in prime time su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di C'èper te, il people show ideato e condotto da Maria De, anche quest'anno leader indiscusso degli ascolti. Tra le storie che verranno raccontate ci sarà anche quella di una signora che ad un certo punto del racconto spunta fuori la sua dentiera. La scena è stata caricata in "anteprima" sulla pagina ufficiale Instagram del people show Mediaset e ha suscitato un vespaio di polemiche da parte dei fan della trasmissione. Nel dettaglio, nel video in questione si vede Maria Deche chiede alla signora se avesse conosciuto quell'uomo con i baffi che sedeva dall'altra parte della busta di C'èper te. (Continua..) Ad un certo punto, però, alla signora di una certa età, ospite in studio, casca la dentiera da bocca. La ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - Zraima99 : RT @yleniaindenial: Maria De Filippi sta mandando avanti C'è Posta per Te senza plexiglass e con il pubblico in studio questi non riescono… - moscatweet : Preparo il ragù e aspetto C’è Posta Per Te. Non è la zona arancione, sono gli anni che avanzano. - LiveSicilia : Stasera in tv, prime time con ‘Affari tuoi’ e ‘C’è posta per te’ - marghebarbaro : RT @yleniaindenial: Maria De Filippi sta mandando avanti C'è Posta per Te senza plexiglass e con il pubblico in studio questi non riescono… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera