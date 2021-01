Australian Open, 47 tennisti sui voli con positivi: staranno in quarantena e senza allenamento. In forse Andy Murray (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Covid “stravolge” anche il primo torneo del Grande Slam. L’Australian Open è previsto dall’8 al 21 febbraio e i tennisti hanno cominciato arrivare a Melborune. Ma su sul volo da Los Angeles alla città dove si tiene il torneo sono risultati alcuni casi di positivi ai test anti-Covid. A bordo c’erano 24 tra giocatori e giocatrici. Altri 23 atleti erano invece su un charter partito da Abu Dhabi per Melbourne, a bordo del quale una persona è poi risultata contagiata. In totale 47 tennisti che avranno una quarantena ristretta. Saranno confinati in camera senza poter uscire e non potranno allenarsi all’aperto. Due positivi saranno confinati in una struttura diversa dagli alberghi in cui vengono tenuti in quarantena giocatori e relativi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Covid “stravolge” anche il primo torneo del Grande Slam. L’è previsto dall’8 al 21 febbraio e ihanno cominciato arrivare a Melborune. Ma su sul volo da Los Angeles alla città dove si tiene il torneo sono risultati alcuni casi diai test anti-Covid. A bordo c’erano 24 tra giocatori e giocatrici. Altri 23 atleti erano invece su un charter partito da Abu Dhabi per Melbourne, a bordo del quale una persona è poi risultata contagiata. In totale 47che avranno unaristretta. Saranno confinati in camerapoter uscire e non potranno allenarsi all’aperto. Duesaranno confinati in una struttura diversa dagli alberghi in cui vengono tenuti ingiocatori e relativi ...

