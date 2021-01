Arsenal, accordo per rescindere il contratto di Ozil (Di sabato 16 gennaio 2021) Mesut Ozil avrebbe rescisso il proprio contratto con l’Arsenal. Ora è libero di firmare con qualsiasi squadra Secondo quanto riferito da David Ornstein di The Athletic, l’Arsenal avrebbe raggiunto un accordo con Mesut Ozil per terminare immediatamente il contratto del giocatore. Ozil non gioca una partita ufficiale dal 7 marzo 2020 ed è stato messo fuori rosa dai Gunners. Nelle scorse settimane si era parlato di un suo possibile passaggio al Fenerbache. EXCLUSIVE Arsenal and Mesut Ozil have an agreement in principle to terminate contract with immediate effect. More from @David Ornstein — The Athletic UK (@TheAthleticUK) January 16, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Mesutavrebbe rescisso il propriocon l’. Ora è libero di firmare con qualsiasi squadra Secondo quanto riferito da David Ornstein di The Athletic, l’avrebbe raggiunto uncon Mesutper terminare immediatamente ildel giocatore.non gioca una partita ufficiale dal 7 marzo 2020 ed è stato messo fuori rosa dai Gunners. Nelle scorse settimane si era parlato di un suo possibile passaggio al Fenerbache. EXCLUSIVEand Mesuthave an agreement in principle to terminate contract with immediate effect. More from @David Ornstein — The Athletic UK (@TheAthleticUK) January 16, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Mesut Ozil avrebbe rescisso il proprio contratto con l’Arsenal. Ora è libero di firmare con qualsiasi squadra. Secondo quanto riferito da David Ornstein di The Athletic, l’Ar ...

Diego Costa, dopo la rescissione con l’Atletico futuro all’Arsenal?

All'età di trentadue anni Diego Costa ha ricevuto offerte dalla Cina e dal Brasile. Ma quella più allettante rimane quella dell'Arsenal.

