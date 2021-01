???????Renzi intercettato per strada con la Serracchiani: "Io inaffidabile"? E la dem lo umilia. Striscia pubblica tutto | Video (Di sabato 16 gennaio 2021) “Io inaffidabile? Non capisco perché Zingaretti e Di Maio lo dicono. Ma se sono una garanzia, una pugnalata alle spalle la garantisco a tutti”. Striscia la Notizia torna a pungere Matteo Renzi: il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5 prima ha pubblicato il profetico deepfake di settembre 2019 in cui annuncia la crisi di governo, poi ha lasciato l'imitatore Dario Ballantini libero di scatenarsi. Dopo aver simulato una telefonata con il presidente della Repubblica, il Renzi-Ballantini ha incrociato per strada la dem Debora Serracchiani, sostenendo la sua “affidabilità” in materia di pugnalate alle spalle: “Mi verrebbe da dire si faccia una domanda e si dia una risposta”, ha esclamato la deputata del Pd. GUARDA IL Video ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) “Io? Non capisco perché Zingaretti e Di Maio lo dicono. Ma se sono una garanzia, una pugnalata alle spalle la garantisco a tutti”.la Notizia torna a pungere Matteo: il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5 prima hato il profetico deepfake di settembre 2019 in cui annuncia la crisi di governo, poi ha lasciato l'imitatore Dario Ballantini libero di scatenarsi. Dopo aver simulato una telefonata con il presidente della Re, il-Ballantini ha incrociato perla dem Debora, sostenendo la sua “affidabilità” in materia di pugnalate alle spalle: “Mi verrebbe da dire si faccia una domanda e si dia una risposta”, ha esclamato la deputata del Pd. GUARDA IL...

