Una famiglia su 6 non può permettersi di scaldare o rinfrescare casa (di V. Cogliati Dezza)

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (di Vittorio) Quante sono le persone che non riescono a risufficientemente la propria abitazione o che non riescono a pagare la bolletta? Più di quanto non si pensa. È la povertà energetica che è esplosa negli ultimi anni. Fino a qualche anno si pensava che il problema riguardasse solo i Paesi più poveri, là dove non c’è accesso all’energia elettrica: 1,1 miliardo di persone nel mondo, il 14% della popolazione mondiale. E più di 2,8 miliardi (38% della popolazione mondiale, con forte concentrazione in Asia sudorientale e Africa subsahariana) che, non avendo accesso al clean cooking, per cucinare bruciano biomasse tradizionali, inquinando ambienti non ventilati. Situazioni che la pandemia sta aggravando. Secondo il World Energy Outlook (2020), nella sola Africa, ai poveri energetici (circa 600 milioni di ...