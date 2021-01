Salvini fa l'indignato: 'Faranno offerte da suk per un governo raffazzonato' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nonostante un anno fa abbia fatto esattamente la stessa cosa di Renzi, ora Matteo Salvini fa l'indignato e si erge a basito difensore della Costituzione: "Che Conte giochi il tutto e per tutto pur di ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nonostante un anno fa abbia fatto esattamente la stessa cosa di Renzi, ora Matteofa l'e si erge a basito difensore della Costituzione: "Che Conte giochi il tutto e per tutto pur di ...

giuspalt : RT @globalistIT: Ora si erge a difensore della democrazia, lui che aprì una #crisidigoverno con un mojito in mano - globalistIT : Ora si erge a difensore della democrazia, lui che aprì una #crisidigoverno con un mojito in mano - LTapparella : #trump mollato pure da 10 dei suoi che votano per l'impeachment. Attendo con trepidazione il tweet indignato di… - ebiasibetti : Salvini è indignato perché con tutti questi problemi Conte e Renzi pensano ai giochidi potere. Lui no invece, lui p… - odilelly : @pocket_tra @guidobuzzati @claudiovelardi @matteorenzi Vedo che lei non è indignato con Conte che ha governato con… -

Salvini - come Renzi - non vedeva l'ora che Conte saltasse, ed è parecchio contrariato dal fatto che il premier potrebbe avere i numeri per continuare a governare.

Ultim’ora. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha appena rilasciato una serie di dichiarazioni infuocate contro il governo Conte: “Ho appena parlato con il presidente Mattarella, gli ho chiesto a ...

