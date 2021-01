Recovery | Orlando | ' servono Dl su Pa | giustizia e concorrenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) - Per far funzionare ilplan"strumenti e canali su cui far viaggiare gli investimenti". Lo ha detto Andreaal termine di una riunione al Nazareno. "Chiederemo di agire anche con decretazione di urgenza -ha spiegato il vice segretario del Pd-. L'attenzione del Pd è finalizzata a migliorare ilplan nel confronto, faremo anche nostre consultazioni. Ma bisogna lavorare su Pa,, tre cantieri che l'Europa ritiene essenziali per la credibilità del Paese".