Razer Blade | i gaming notebook si aggiornano con le nuove schede grafiche Nvidia RTX Mobile

(Di venerdì 15 gennaio 2021) In occasione del CES 2021,ha annunciato che le GPURTX 30saranno inserite nei nuovi modelli di15 e17 che, tuttavia, continueranno ad utilizzare processori Intel di decima generazione (la penultima). Dall’aggiornamento viene escluso il15 Base Model più economico, su cui viene montata ancora la GTX 1660 Ti. Ma ogni altra configurazione di15, sia Base Model che Advanced Model, utilizzerà GPU RTX. Inoltre, tutti iPro 17 disponibili useranno leRTX. Il15 Base Model ...

Razer ha scelto la vetrina del CES 2021 per presentare i modelli rinnovati Blade 15 e Blade 17 Pro: ecco tutte le migliorie, non solo in termini di grafica.Razer ha lanciato i nuovi modelli di laptop Blade, che offrono fino a RTX3080 MaxQ, ora alla terza generazione. Ciò significa una migliore gestione dell'alimentazione, una maggiore larghezza di banda ...