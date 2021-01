Pretelli e Salemi | crisi dopo il colloquio con la psicologa Lavaggio del cervello!

1980SHP : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - UnnamedIdol : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania orlando dayane mello rosalinda… - UnnamedIdol : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania orlando dayane mello rosalinda… - UnnamedIdol : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania orlando dayane mello rosalinda… - 1980SHP : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania orlando dayane mello rosalinda… -

Ultime Notizie dalla rete : Pretelli Salemi

Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci aveva fatto capire di aver diffidato Giulia Salemi: le due vippone hanno lo stesso avvocato, Marcello, che ha voluto fare chiarezza.Durante la puntata entrato come previsto Bettarini e la Salemi. DICIASSETTESIMA PUNTATA - Dopo il provvedimento ... Selvaggia Roma che dovrebbe dare del filo da torcere alla Gregoraci per Pretelli. In ...