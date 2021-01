Polizia contro Gianna Nannini per il suo ultimo video: “Non siamo maiali, vergogna. È un grave oltraggio alla dignità” (Di venerdì 15 gennaio 2021) A distanza di un mese dall’uscita scoppia la polemica attorno all’ultimo video di Gianna Nannini “L’aria sta finendo”, singolo tratto dall’ultimo album “La differenza”. Il videoclip in animazione rotoscopica è stato scritto e diretto dal fotografo e videomaker modense Luca Lumaca che ha già collaborato con Bluvertigo, Subsonica e Coez. Come scritto dalla presentazione dalla clip, lo scorso 14 dicembre, le immagini puntano “il dito sulla nostra società che da tempo ha perso l’armonia: una parte del mondo spreca le risorse, è resa insensibile da una cultura dello scarto e prevarica i più deboli costruendo muri mentali e fisici. È un video provocatorio che affronta temi di attualità e sottolinea il sound rock ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) A distanza di un mese dall’uscita scoppia la polemica attorno all’di“L’aria sta finendo”, singolo tratto dall’album “La differenza”. Ilclip in animazione rotoscopica è stato scritto e diretto dal fotografo emaker modense Luca Lumaca che ha già collaborato con Bluvertigo, Subsonica e Coez. Come scritto dpresentazione dclip, lo scorso 14 dicembre, le immagini puntano “il dito sulla nostra società che da tempo ha perso l’armonia: una parte del mondo spreca le risorse, è resa insensibile da una cultura dello scarto e prevarica i più deboli costruendo muri mentali e fisici. È unprovocatorio che affronta temi di attualità e sottolinea il sound rock ...

