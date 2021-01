Picchia la madre per soldi | 53enne denuncia il figlio e lo fa arrestare

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Prosegue il contrasto alla violenza di genere da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Voleva i, probabilmente per comprarsi la droga, ma questa volta lanon ne aveva e lui. Così un 34enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’ordine, ha sferrato un pugno, all’altezza della tempia, alla. La donna, unadel Vesuviano, ormai sconfortata e rassegnata non ha potuto fare altro che chiamare i Carabinieri perre il. I militari dell’Arma di Torre Annunziata – allertati dal 112 – sono corsi nell’abitazione teatro delle violenze e hanno arrestato l’uomo, che è stato condotto in caserma in attesa di giudizio, è stato tradotto al carcere su disposizione dell’autorità ...