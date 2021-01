Pfizer ridurrà temporaneamente le consegne verso l' Europa

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il laboratorio americano dellaha avvertito che “dalla prossima settimana” ci sarà un calo nelledi vaccini anti-Covid in, in attesa di migliorare le proprie capacità di produzione. Lo ha reso noto l’Istituto norvegese di sanità pubblica ma “la riduzione temporanea - hanno sottolineato - interesserà tutti i Paesi europei”. Non è chiaro quanto tempo ci vorrà prima chetorni alla massima capacità di produzione, che sarà aumentata da 1,3 a 2 miliardi di dosi all’anno. Non è stata specificata l’entità della riduzione per l’nel suo insieme, ma per la Norvegia la diminuzione sarà del 17,8%.- riporta Reuters - ha riferito di aver dovuto apportare modifiche al processo e all’impianto che richiederanno ulteriori approvazioni normative. “Anche se ...