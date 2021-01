Pasolini inaugura l’iniziativa dei Sibas | ricostruire i buchi neri della nostra memoria collettiva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladel nostro Paese è piena di. La narrazione appare frammentata, interrotta da eventi non raccontabili. Sono le pagine delle stragi mai del tutto svelate e mai punite, dei tentativi di golpe, del terrorismo,strategiatensione, degli omicidi eccellenti (Moro, Mattarella, Falcone, Borsellino, ecc.). Dietro questi eventi traumatici c’è senza dubbio la regia di chi non ha mai accettato quel progresso democratico innescato dalla Costituzione del 1948 – prima di tutto le conquiste civili e sindacali – e ha scelto, in linea con la tradizione fascista, di fare politica con la violenza, con le bombe, col terrore. È giunta l’ora di svelare e di fare i conti con le fasi più opachestoria repubblicana. E poiché normalmente queste ...