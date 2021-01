Meghan Markle | Harry e il regalo a sorpresa per Kate Middleton

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il compleanno di Kate Middleton, in questo gennaio pandemico, non ha potuto godere di grandi celebrazioni, di grandi feste. La Duchessa, che il 9 gennaio scorso ha compiuto 39 anni, ha dovuto accontentarsi di un piccolo momento in famiglia, organizzato dal principe William insieme ai tre figli. Il duca di Cambridge, con i piccoli George, Charlotte e Louis, ha improvvisato una cerimonia del tè domestica, alla fine della quale – secondo indiscrezioni – Kate Middleton avrebbe ricevuto un regalo inaspettato.