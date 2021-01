Liceo Confalonieri | i docenti | per comunità scolastica troppi sacrifici

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “Sentiamo la necessita’ di porre all’attenzione di tutte le componenti della comunita’la constatazione di come in questo momento non venga richiesta al Collegiouna pianificazione didattica coerente ed organica al processo di apprendimento degli studenti, bensi’ il mero adattamento alla situazione di fatto e alle decisioni politiche ed organizzative gia’ prese in altre sedi”. Inizia cosi’ il comunicato deidell’IIS ‘De Chirico’ di Roma che, come altri colleghi di altre scuole, criticano la gestione politica e amministrativa del rientro a scuola. Un rientro che, sostengono, e’ stato deciso sulle loro teste e senza prendere in considerazione le esigenze di chi la scuola la vive: gli insegnanti e, soprattutto, gli studenti. “La normativa- scrivono- per far fronte alla ...