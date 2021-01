La sindaca della Lega arrestata perché negava aiuti alimentari ad anziani soli e stranieri

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Se vi serve la rappresentazione plastica del leghismo nella sua forma già truce, quello che in nome dello slogan “prima gli italiani” in realtà mette per primi gli interessi personali egoriferiti di chi sdogana l’egoismo come rivendicazione politica, allora basta fare un giro a San Germano Vercellese, dov’èMichela Rosetta. LaRosetta è una che era finita sulle pagine di cronaca per lete crociate razziste che serpeggiano tra i salviniani, una che aveva deciso di vietare i giochi del parcocittà ai figli degli extracomunitari (badate bene: solo gli extracomunitari) che non pagavano la rettamensa. Rosetta è agli arresti domiciliari, col suo vice e due addetti comunali, con l’accusa di falsità materiale e falsità ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale, ...