Inter-Juve, Morata ci sarà. Lo spagnolo sa come far male ai nerazzurri (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alvaro Morata è tornato. Proprio quando più serviva ad Andrea Pirlo , visto l'infortunio di Paulo Dybala e visto il tour de force che sta vedendo protagonista la Juventus . Domenica è tempo di derby ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juve Inter-Juve: arbitra Doveri, ecco assistenti e var Calciomercato.com Pippo Inzaghi: "Scudetto? Juve favorita ma ci sono due outsider..."

Il suo Benevento è forse la maggior sorpresa di questa Serie A e il merito è tutto di mister Pippo Inzaghi. Il tecnico, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ...

Felipe Melo, nuove accuse a Chiellini: "Si fa sempre male, non ha etica"

Felipe Melo, ex centrocampista brasiliano di Juventus ed Inter, torna ad accusare Giorgio Chiellini, capitano bianconero e suo ex compagno alla Juve, nel corso di un'intervista rilasciata ...

