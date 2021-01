Il miglior allenatore di calcio del decennio non è Guardiola (e nemmeno Klopp) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chissà se ci sono rimasti male. Guardiola e Klopp, i due allenatori considerati in questo momento i top in circolazione. E invece, il miglior allenatore del decennio scelto dalla Federazione Internazionale di storia e statistica del calcio (Ifhss) è Diego Simeone. Cholo Superstar Carattere, grinta, competenza. E risultati. A spingere il cinquantenne argentino in vetta alla classifica sono i 152 punti guadagnati attraverso uno speciale sistema di valutazione studiato dall’Ifhss. Tra il 2011 e il 2020, il Cholo ha allenato solo tre squadre: Catania, Racing e Atletico Madrid. Ed è proprio con gli spagnoli che ha raggiunto così tanti successi da diventare uno dei tecnici più apprezzati nel panorama del calcio internazionale. La sua personale bacheca è composta da una Copa ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Chissà se ci sono rimasti male., i due allenatori considerati in questo momento i top in circolazione. E invece, ildelscelto dalla Federazione Internazionale di storia e statistica del(Ifhss) è Diego Simeone. Cholo Superstar Carattere, grinta, competenza. E risultati. A spingere il cinquantenne argentino in vetta alla classifica sono i 152 punti guadagnati attraverso uno speciale sistema di valutazione studiato dall’Ifhss. Tra il 2011 e il 2020, il Cholo ha allenato solo tre squadre: Catania, Racing e Atletico Madrid. Ed è proprio con gli spagnoli che ha raggiunto così tanti successi da diventare uno dei tecnici più apprezzati nel panorama delinternazionale. La sua personale bacheca è composta da una Copa ...

La Federazione Internazionale di storia e statistica del calcio ha eletto il mister più decisivo degli ultimi dieci anni. E il nome non è quello che tutti si aspettavano ...

