Il G20 italiano? Occasione digitale per Biden. Report Cnas

Come rispondere alla sfida del digital divide in tempi in cui i regimi — a partire Cina e Russia — sono stati in grado di piegare le norme e i sistemi esistenti per perseguire impunemente i loro interessi? Attraverso il multilateralismo. È quanto raccomandano Kristen A. Cordell e Kristine Lee, in un recente rapporto del Center for a New American Security, influente think tank di Washington che nelle ultime settimane ha visto diversi esperti (anche ex) chiamati a far parte della prossima amministrazione statunitense guidata. A partire dal diplomatico Kurt Campbell, cofondatore del think tank, chiamato dal presidente eletto Joe Biden a guidare la sua Asia Policy dopo essere stato la mente del Pivot to Asia di Barack Obama.

Un rapporto del Cnas spiega perché il G20 può essere un'occasione per Washington e i suoi alleati di tornare al timone dell'ordine digitale

