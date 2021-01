Governo, Bellanova: “Ho mandato un messaggio a Conte, non mi ha mai risposto” (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ex ministra all’Agricoltura Teresa Bellanova ha rivelato un retroscena sull’attuale crisi di Governo, che lei stessa ha contribuito a innescare, rassegnando le dimissioni insieme alla ministra della Famiglia Elena Bonetti e al sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto (qui le ultime notizie sulla crisi di Governo). La senatrice ha raccontato di aver inviato un messaggio al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prima dell’apertura della crisi, e che il premier non le ha mai risposto. “Ho scritto al premier chiedendo un tavolo politico per rilanciare il programma di Governo, non mi ha risposto”, ha dichiarato Bellanova, intervenendo a Tagadà, su La7. “L’arroganza non è mai una buona pratica, in politica come nella vita”, ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ex ministra all’Agricoltura Teresaha rivelato un retroscena sull’attuale crisi di, che lei stessa ha contribuito a innescare, rassegnando le dimissioni insieme alla ministra della Famiglia Elena Bonetti e al sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto (qui le ultime notizie sulla crisi di). La senatrice ha raccontato di aver inviato unal presidente del Consiglio Giuseppe, prima dell’apertura della crisi, e che il premier non le ha mai. “Ho scritto al premier chiedendo un tavolo politico per rilanciare il programma di, non mi ha”, ha dichiarato, intervenendo a Tagadà, su La7. “L’arroganza non è mai una buona pratica, in politica come nella vita”, ha ...

lucatelese : Le dimissioni delle due ministre renziane non cambiano nulla, formalmente, per il governo. Molt8 non lo ricordano m… - ilpost : Intanto sono passati circa 40 minuti, e le ministre dimissionarie Bonetti e Bellanova continuano a non aver preso l… - La7tv : #tagada Il retroscena dell'ex ministra #Bellanova: 'Ho mandato un messaggio a #Conte chiedendo un tavolo per rilanc… - SuperErmy : Ragazzi, ma la #Bellanova che dichiara la disponibilità di IV a continuare il lavoro insieme al governo che problemi ha? ????? - TheG_Ralpha : RT @lucatelese: Le dimissioni delle due ministre renziane non cambiano nulla, formalmente, per il governo. Molt8 non lo ricordano ma Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bellanova Governo, Bellanova: "Ho scritto a Conte, non mi ha mai risposto" - Italia Agenzia ANSA L’Udc dà il via libera a Conte, Binetti: “Ma ci dia dignità politica”

“Quello che vogliamo vedere è che Conte dia all'Udc, come soggetto politico, pari dignità rispetto agli altri della maggioranza, pur riconoscendone le specificità.

Il gruppo degli Italiani all'Estero in soccorso a Conte

Foto: MMC RTV SLO . Arriva dal gruppo degli Italiani all'Estero una prospettiva di futuro al governo di Conte, in modo che si possa costruire, secondo le parole del presidente del ...

“Quello che vogliamo vedere è che Conte dia all'Udc, come soggetto politico, pari dignità rispetto agli altri della maggioranza, pur riconoscendone le specificità.Foto: MMC RTV SLO . Arriva dal gruppo degli Italiani all'Estero una prospettiva di futuro al governo di Conte, in modo che si possa costruire, secondo le parole del presidente del ...