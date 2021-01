Genitori sì Dad: “Tre giorni in presenza e già troppi contagi” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono già numerosi, troppi i casi di contagio registrati in diverse scuole della Campania dopo appena tre giorni dalla ripresa delle attività scolastiche in presenza. È il motivo per il quale oggi gli amministratori campani del Coordinamento Nazionale dei Gruppi Social a favore della didattica a distanza esprimono, in una nota indirizzata al Presidente della Regione Campania e per conoscenza all’Assessore Regionale all’Istruzione, un’accresciuta preoccupazione. Nella lettera i Genitori a favore della Dad fanno, pertanto, appello alla Regione affinché non avvii in presenza altri studenti e garantisca la didattica a distanza a chiunque ne faccia richiesta e senza condizioni di sorta. Ecco il testo completo inviato anche all’assessore regionale alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono già numerosi,i casi dio registrati in diverse scuole della Campania dopo appena tredalla ripresa delle attività scolastiche in. È il motivo per il quale oggi gli amministratori campani del Coordinamento Nazionale dei Gruppi Social a favore della didattica a distanza esprimono, in una nota indirizzata al Presidente della Regione Campania e per conoscenza all’Assessore Regionale all’Istruzione, un’accresciuta preoccupazione. Nella lettera ia favore della Dad fanno, pertanto, appello alla Regione affinché non avvii inaltri studenti e garantisca la didattica a distanza a chiunque ne faccia richiesta e senza condizioni di sorta. Ecco il testo completo inviato anche all’assessore regionale alla ...

