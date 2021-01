Francesca Schiavone | malattia | «Sono guarita da un tumore al linfoma di Hodgkin»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021), allenatrice di tennis ed ex tennista milanese, ha rilasciato un’intervista ad “Ok Salute e Benessere”, in cui ha parlato della rinascita dopo la, ma anche di come si è sentita subito dopo aver ricevuto la diagnosi. Una storia, per fortuna, a lieto fine la sua: la 40enne èda unaldi. Sul campo da tennis non si è mai risparmiata: è stata l’unica italiana ad aver vinto il Roland Garros nel 2010 e ad aver raggiunto due volte una finale dello Slam. E anche nella vita, contro il brutto male, si è dimostrata una guerriera. leggi anche l’articolo —> Veronica Maya: «Quella vergogna mi ha tormentato per tanto tempo»...