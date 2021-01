DTM | modificato il calendario | si parte da Monza!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La prossima stagione del DTM si disputerà su 8 tracciati diversi: nella giornata odierna è stato infatti annunciato il nuovo. Diversamente da quanto annunciato nel mese di novembre, gli appuntamenti in programma nel 2021 per la serie tedesca non saranno più 9, con il round di Igora Drive rimosso.DTM 2021, Monza apre le danze Già programmata per il 2020 e poi cancellata in seguito alle modifiche delper via della diffusione del Covid-19, Monza ospiterà finalmente il DTM. La nuova era del campionato turismo tedesco scatterà proprio dal circuito brianzolo il week-end del 20 giugno. La data resta dunque la stessa già annunciata nei mesi scorsi, mentre l’appuntamento di Igora Drive è stato cancellato. Soggetto ad approvazione dadella FIA, il tracciato russo è stato rimosso ...