Dpcm, regioni chiuse un mese, scuola: da lunedì il 50% in classe. A sciare dal 15 febbraio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Stop agli spostamenti e limiti più stringenti alla movida. Il ritorno tra i banchi di scuola per gli studenti delle superiori di diverse regioni e i nuovi parametri per le fasce di rischio che... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 15 gennaio 2021) Stop agli spostamenti e limiti più stringenti alla movida. Il ritorno tra i banchi diper gli studenti delle superiori di diversee i nuovi parametri per le fasce di rischio che...

MediasetTgcom24 : Tra conferme e nuove restrizioni: ecco il Dpcm in vigore da domani | Regioni a rischio zona rossa e arancione, atte… - SkyTG24 : Dpcm e cambio colori: quasi tutta Italia verso zona arancione, Lombardia e Sicilia rosse - Daniele_Manca : Nuovo Dpcm 16 gennaio: spostamenti fra regioni vietati. Regole su sci (fermi fino a febbraio) palestre, seconde cas… - kindtinkerbell : RT @Valeriangione: vorrei fare il nuovo video del nuovo dpcm ma non ho capito un cazzo.. che succede da domani per tutte le regioni che fin… - Corriere : Viene mantenuto il sistema di divisione dell’Italia per fasce di colore e non ci si potrà spostare tra le regioni (… -