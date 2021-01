DPCM 16 gennaio: cinema ancora chiusi, fino a quando? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il nuovo DPCM del governo Conte per contenere l'aumento dei contagi dovuti al Coronavirus continua a mettere freni alla riapertura di cinema e teatri, ma fino a quando? Continuano i decreti e le restrizioni contro il Coronavirus, e permangono le chiusure di cinema e teatri, almeno fino al 5 marzo 2021, scadenza del nuovo DPCM del 16 gennaio. Ma quando potremo dunque tornare in sala? Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto che avrà validità dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Il nuovo provvedimento manterrà la suddivisione dello stivale in colori, con Lombardia, Sicilia e Bolzano rosse, Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna, Umbria, Valle ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il nuovodel governo Conte per contenere l'aumento dei contagi dovuti al Coronavirus continua a mettere freni alla riapertura die teatri, ma? Continuano i decreti e le restrizioni contro il Coronavirus, e permangono le chiusure die teatri, almenoal 5 marzo 2021, scadenza del nuovodel 16. Mapotremo dunque tornare in sala? Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto che avrà validità dal 16al 5 marzo 2021. Il nuovo provvedimento manterrà la suddivisione dello stivale in colori, con Lombardia, Sicilia e Bolzano rosse, Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna, Umbria, Valle ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il conte… - fattoquotidiano : Nuovo Dpcm, ecco le regole anti-Covid dal 16 gennaio: spostamenti e asporto, cosa cambia. Chi rischia la zona aranc… - infoitinterno : Covid, ecco il Dpcm in vigore dal 16 gennaio tra conferme e nuove restrizioni: ecco che cosa è consentito e cosa no - infoitinterno : Dpcm 16 gennaio 2021, il testo ufficiale in pdf del decreto firmato da Conte -

Ultime Notizie dalla rete : DPCM gennaio Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 90 | www.governo.it Governo Il Piemonte è in zona arancione: le misure in vigore da domenica 17 gennaio Il decreto è valido fino al 30 gennaio

TORINO – Il Piemonte è in zona arancione: le misure in vigore da domenica 17 gennaio. Fino a domani, sabato 16 gennaio, il Piemonte sarà in zona gialla, quindi resteranno valide le restrizioni applica ...

La Campania resta in zona gialla: in arrivo il nuovo Dpcm

In arrivo il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto all’emergenza Covid. La Campania resta in zona gialla insieme con altre 5 regioni. La nuova stretta entrerà in vigore nelle prossime ore. Nelle g ...

TORINO – Il Piemonte è in zona arancione: le misure in vigore da domenica 17 gennaio. Fino a domani, sabato 16 gennaio, il Piemonte sarà in zona gialla, quindi resteranno valide le restrizioni applica ...In arrivo il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto all’emergenza Covid. La Campania resta in zona gialla insieme con altre 5 regioni. La nuova stretta entrerà in vigore nelle prossime ore. Nelle g ...