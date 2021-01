Di Battista a TPI | “Ora il M5s è coeso | ora siamo tutti uniti ‘grazie’ a Renzi”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Dia TPI “Ora il M5s ègrazie a” VIDEO “Il Movimento 5 Stelle è tornatoe compatto, ora. Qualche cosa buona l’ha fatta, è riuscito nelle ultime 48 ore a farci tornare insieme. Stiamo parlando, anche io ho fatto i conti con il passato e con i miei ex colleghi.ha fatto questo strappo perché voleva fare male al Movimento, voleva tornare centrale e fare un governo tecnico per colpa di un odio profondo per il M5S. Lui – grazie a Dio – ci detesta, perché gli abbiamo rovinato la carriera. E noi invece restiamo, sostenendo Conte. Quella linea condivisa anche da Beppe Grillo”. Così Alessandro Di ...

tpi : #DiBattista a TPI: “Ora togliamoci dalle scatole Renzi” La mia intervista video al leader grillino su TPI: “Il M5S… - divorex82 : RT @tpi: #DiBattista a TPI: “Ora togliamoci dalle scatole Renzi” La mia intervista video al leader grillino su TPI: “Il M5S è tornato coes… - aperegina61 : RT @tpi: #DiBattista a TPI: “Ora togliamoci dalle scatole Renzi” La mia intervista video al leader grillino su TPI: “Il M5S è tornato coes… - kiara86769608 : RT @tpi: #DiBattista a TPI: “Ora togliamoci dalle scatole Renzi” La mia intervista video al leader grillino su TPI: “Il M5S è tornato coes… - tpi : #DiBattista a TPI: “Ora togliamoci dalle scatole Renzi” La mia intervista video al leader grillino su TPI: “Il M5S… -

Ultime Notizie dalla rete : Battista TPI

Una crisi di governo che fa rispuntare Alessandro Di Battista , ex deputato del Movimento Cinque Stelle , che in un video ...“Questa è l’occasione per toglierci dalle scatole definitivamente il renzismo, il Movimento 5 stelle non la deve perdere" ...