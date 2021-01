Curva Contagi in Italia, Ricciardi: Necessaria Zona Rossa per 4 Settimane (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter Ricciardi, suggerisce di adottare misure rigide per rallentare i Contagi. Nel corso del programma “Un giorno da pecora”, su Rai Radio 1, afferma: “Dobbiamo essere molto chiari: questa è una battaglia lunga, in questo momento ci vorrebbero misure più forti per tre o 4 Settimane“. Continua che Leggi su youreduaction (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter, suggerisce di adottare misure rigide per rallentare i. Nel corso del programma “Un giorno da pecora”, su Rai Radio 1, afferma: “Dobbiamo essere molto chiari: questa è una battaglia lunga, in questo momento ci vorrebbero misure più forti per tre o 4“. Continua che

Ultime Notizie dalla rete : Curva Contagi Covid: allarme in Brasile, 2 le varianti. 30 milioni di casi in Europa ANSA Nuova Europa Coronavirus, per il presidente dell'Iss la curva dei contagi è in discesa

Nel commentare gli ultimi dati sulla pandemia, il presidente dell'Iss Brusaferro ha affermato che in Italia la curva ha iniziato a decrescere.

Covid-19, lieve calo dei contagi e dei morti. Brusaferro: fase delicata, Rt sale ancora a 1,09. “Contagiati soprattutto giovani”

Sono 16.146 i nuovi casi e 477 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Cala il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Rezza: test antigenici utili e affidabili VIDEO ...

