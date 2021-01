Cristiano Ronaldo eroe di un videogame: ammazza tutti con la sua esultanza speciale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo è così forte che la sua esultanza, quella specie di mossa conosciuta come “Siuuu”, produce scudo energetico che gli permette di uccidere un sacco di cattivi. E’ l’ultimo step della consacrazione mediatica dell’attaccante della Juventus: nel celebre videogioco “Garena Free Fire“, il protagonista ha le sue fattezze. Si chiama Chrono, è un cacciatore di taglie proveniente dai bassifondi di una megalopoli futuristica armato fino ai denti, che fa quel devono fare gli eroi negli “sparatutto”: spara, appunto, su tutti. Qui potete ammirarlo in azione, con la cronaca di un giocatore giapponese: L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021)è così forte che la sua, quella specie di mossa conosciuta come “Siuuu”, produce scudo energetico che gli permette di uccidere un sacco di cattivi. E’ l’ultimo step della consacrazione mediatica dell’attaccante della Juventus: nel celebre videogioco “Garena Free Fire“, il protagonista ha le sue fattezze. Si chiama Chrono, è un cacciatore di taglie proveniente dai bassifondi di una megalopoli futuristica armato fino ai denti, che fa quel devono fare gli eroi negli “sparatutto”: spara, appunto, su. Qui potete ammirarlo in azione, con la cronaca di un giocatore giapponese: L'articolo ilNapolista.

Nel celebre "Garena Free Fire", il protagonista ha le sue fattezze. Si chiama Chrono, fa il cacciatore di taglie e un sacco di vittime ...

Aumentano le voci di una permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus anche dopo il 30 giugno 2022, la data della scadenza del contratto del fuoriclasse portoghese con il club bianconero. Secondo le ...

