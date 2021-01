Covid, vede il declino del marito via FaceTime: “Le sue condizioni cambiano ogni ora” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una donna ha assistito via FaceTime al peggioramento delle condizioni di suo marito contagiato dal Covid ed ora a serio rischio di morte Era un uomo alto, robusto e senza patologie ma ora sto letteralmente lottando per rimanere in vita e sua moglie ha assistito via FaceTime al suo declino fisico. La storia è tra le più drammatiche degli ultimi giorni perchè al racconto della moglie va ad affiancarsi l’aspetto visivo, ovvero le immagini di quell’uomo forte che, a causa del contagio di Coronavirus, ora non riesce quasi più a respirare. Accade in Arizona, dove Monique Horbaczewski ha spiegato che sta vedendo svanire il suo futuro perchè suo marito Bob, padre di tre figli, si trova letteralmente sull’orlo del decesso. “Il medico in terapia intensiva mi ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Una donna ha assistito viaal peggioramento delledi suocontagiato daled ora a serio rischio di morte Era un uomo alto, robusto e senza patologie ma ora sto letteralmente lottando per rimanere in vita e sua moglie ha assistito viaal suofisico. La storia è tra le più drammatiche degli ultimi giorni perchè al racconto della moglie va ad affiancarsi l’aspetto visivo, ovvero le immagini di quell’uomo forte che, a causa del contagio di Coronavirus, ora non riesce quasi più a respirare. Accade in Arizona, dove Monique Horbaczewski ha spiegato che stando svanire il suo futuro perchè suoBob, padre di tre figli, si trova letteralmente sull’orlo del decesso. “Il medico in terapia intensiva mi ha ...

